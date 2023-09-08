В Башкирии откроется ретро-выставка «История игрушек»

Изюминкой выставки станет собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона. Он представит уфимцам и гостям города часть своего собрания, в том числе набор оловянных солдатиков и паровозик цесаревича Алексея, а также уникальные настольные игры середины ХХ века, советские конструкторы, из которых можно собрать детский велосипед или самокат.