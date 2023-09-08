В Башкирии откроется ретро-выставка «История игрушек»

В рамках фестиваля «Айда играть» в Национальном музее Башкирии откроется выставка «История игрушек». На экспозиции будут представлены ретро-предметы: старинные куклы, мягкие игрушки, детская одежда, а также журналы и книги советского времени.
Изюминкой выставки станет собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона. Он представит уфимцам и гостям города часть своего собрания, в том числе набор оловянных солдатиков и паровозик цесаревича Алексея, а также уникальные настольные игры середины ХХ века, советские конструкторы, из которых можно собрать детский велосипед или самокат.
В день открытия посетителей ждет интерактивная программа «Игры Советского Союза», где каждый желающий сможет сыграть в любимые игры советских школьников – «классики», «уголки», «морской бой», «резиночка» и другие. Открытие состоится 14 сентября в 12:00.
Фестиваля «Айда играть» пройдет с 14 по 17 сентября на Советской площади в Уфе.