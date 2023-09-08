В Башкирии продолжаются поиски 67-летней женщины

В Гафурийском районе продолжаются поиски 67-летней женщины. Два дня назад она ушла из дома в лес у села Нижний Ташбукан и не вернулась. Это уже третий случай в республике, когда в лесах теряются пожилые люди, сообщили в Госкомитете республики по ЧС.
В Аскинском районе 71-летняя женщина пошла за брусникой и заблудилась. В Учалинском районе 79-летний мужчина уехал на машине за грибами и не вернулся. Позднее оба нашлись и в медицинской помощи не нуждались. Спасатели рекомендуют подготовиться, собираясь в лес.