В Башкирии продолжаются поиски 67-летней женщины

В Гафурийском районе продолжаются поиски 67-летней женщины. Два дня назад она ушла из дома в лес у села Нижний Ташбукан и не вернулась. Это уже третий случай в республике, когда в лесах теряются пожилые люди, сообщили в Госкомитете республики по ЧС.