В Уфе обрушился элемент фасада многоквартирного дома

Прокуратура Советского района столицы проводит надзорные мероприятия по факту частичного обрушения облицовки четырехэтажного жилого дома, расположенного на улице Ленина. Пострадавших нет. При этом один автомобиль, припаркованный во дворе, получил механические повреждения.

Это здание построено в 1953 году и входит в перечень объектов культурного наследия.

На месте работают сотрудники прокуратуры Советского района столицы. Будет дана оценка работе управляющей компании и иных структур, которые несут ответственность за надлежащее обслуживание и содержание этого дома.