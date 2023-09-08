В Башкирии поймали грабителей 6, 8 и 12 лет

С личного участка горожанина был похищен велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. При этом транспорт пропал с веранды в светлое время суток.

Вскоре в полицию обратился ещё один мужчина, который так же заявил о краже с садово-огородного участка. Грабителями оказались мальчики 6, 8 и 12 лет. Они признались в содеянном и рассказали, как спланировали проникновение в дом.