В Уфу на фестиваль «Айда играть» привезут игрушки со всей России

В Уфе готовятся к фестивалю «Айда играть». На большой праздник детства, который пройдет с 14 по 17 сентября, привезут игрушки со всей России. Мальчишек и девчонок, а также их родителей ожидают игры, конкурсы, спектакли, мастер-классы, квесты, выставки и многое другое.
Не только рукодельница, но и фольклорист, и этнограф. Людмила Петровна перед тем, как начать шить национальный костюм для своих кукол, углубляется в историю и культуру каждого народа. После она разрабатывает образ народной игрушки, появляется идея. На бумаге создаются эскизы, наброски, прорабатываются детали костюма, сочетание цветов. Главное – не переборщить с красками, формами и орнаментом, чтобы не исказить этнику.
Людмила Петровна готовит куклы к Всероссийскому фестивалю игры «Айда играть». Уже готовы две пары, ещё одна – в разработке. Через такие игрушки дети будут знакомиться с элементами национального костюма семи разных народов и учиться находить отличительные черты.
Главная гордость некоторых предприятий республики – игрушки с национальным колоритом. Например, магнитные герои из сюжетов башкирских легенд, карты города Уфы и Башкортостана. Есть и уменьшенные версии юрты, мечети «Ляля-Тюльпан», монумента Дружбы. Такие игрушки тоже ненавязчиво прививают интерес и любовь к родной культуре.
На Советской площади представят и роботов, и конструкторы, и машинки, и настольные игры со всей страны. Кроме этого, будет работать территория с тактильными игрушками для детей с ОВЗ. Фестиваль соберёт на одной площадке специалистов науки, промышленности, образования, родителей и детей. Производители, разработчики и изобретатели игр и игрушек, товаров визуального анимационного контента, а также дизайнеры и мастера-ремесленники обменяются опытом и обсудят новые возможности для развития отрасли детских товаров.
В течение четырёх дней гостей и участников фестиваля ожидают конкурсы, мастер-классы, спортивные турниры, кинопробы, выступления популярных детских коллективов. Каждый вечер на главной сцене будет проходить программа «Спокойной ночи, малыши!» с любимыми персонажами и телеведущими. Дети также смогут протестировать новинки и проголосовать за понравившиеся игрушки.