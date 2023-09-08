В Уфу на фестиваль «Айда играть» привезут игрушки со всей России

На Советской площади представят и роботов, и конструкторы, и машинки, и настольные игры со всей страны. Кроме этого, будет работать территория с тактильными игрушками для детей с ОВЗ. Фестиваль соберёт на одной площадке специалистов науки, промышленности, образования, родителей и детей. Производители, разработчики и изобретатели игр и игрушек, товаров визуального анимационного контента, а также дизайнеры и мастера-ремесленники обменяются опытом и обсудят новые возможности для развития отрасли детских товаров.