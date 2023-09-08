В Башкирии устанавливают обстоятельства смертельной аварии

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с одним погибшим, которое произошло в Белорецком районе республики, рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной информации, сегодня утром на 112 километре автотрассы Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись «Лада Гранта» и ехавший навстречу «Рено Меган».

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм до приезда медиков.