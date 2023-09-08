В Башкирии завершились поиски 67-летней женщины

В Гафурийском районе Башкирии завершились поиски женщины, которая пропала шестого сентября. Напомним, накануне в экстренные службы поступила информация о пропаже женщины 1956 года рождения. Сообщается, что она вышла из дома в с. Нижний Ташбукан и пропала.

Вчера вечером в ходе проведения поисковых работ волонтёры обнаружили место в лесу, где заблудившаяся женщина могла находиться некоторое время. Однако осмотр прилегающей территории не дал результатов.

Поиски продолжились на следующий день от точки её последнего места пребывания. Спустя несколько часов по рации была передана информация о том, что женщина найдена живой.

Она находилась в сознании. На месте работали медики для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.