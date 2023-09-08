МЧС по Башкирии обратилось к водителям с предупреждением

Завтра, 9 сентября, на автодорогах республики ожидается ухудшение видимости во время дождя до 1-2 километров. Ночью и утром местами прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Днем синоптики обещают облачную погоду, дожди, местами сильные. Ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем порывы ветра ожидаются до 18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +6, +11 градусов, днем – не выше +10, +15. При этом на севере Башкирии воздух прогреется до +20 градусов.