Под Уфой разбился водитель «девятки»

Сегодня рано утром на автотрассе Уфа-Оренбург госавтоинспекторы пытались остановить автомобиль марки «ВАЗ-2109». Однако водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться, нажав педаль газа, рассказал в своем телеграм-канале глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование. В результате в селе Зубово Уфимского района гонщик, не сбавляя скорости, съехал в кювет и перевернулся. Водитель – 20-детний местный житель – от полученных травм скончался на месте. Два нетрезвых пассажира 17 и 19 лет получили легкие ушибы.

По предварительным данным, все трое участников ДТП ночью распивали алкоголь в Уфе, а потом решили поехать за город.