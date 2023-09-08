Жители Башкирии смогут обратиться в кол-центр по вопросам голосования

10 сентября в Башкирии будет работать кол-центр для обращений по вопросам голосования. Он будет доступен всем желающим.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут обратиться в кол-центр по вопросам голосования

Электоральные юристы будут принимать обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования. При возникновении нарушений или конфликтных ситуаций на участке каждый сможет позвонить по телефону 8 3472 18 16 84 или написать на эл. почту: [email protected].

Обратиться в кол-центр можно по вопросам голосования, нестандартной ситуации, возникшей на избирательном участке, в случае нарушений законодательства в ходе голосования.

Лида Исаргакова, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2023 году, зампредседателя Общественной палаты РБ

Кол-центр откроется 10 сентября в 08:00 и будет действовать на протяжении времени работы УИКов.

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