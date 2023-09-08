Жители Башкирии смогут обратиться в кол-центр по вопросам голосования

Обратиться в кол-центр можно по вопросам голосования, нестандартной ситуации, возникшей на избирательном участке, в случае нарушений законодательства в ходе голосования.

Лида Исаргакова, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2023 году, зампредседателя Общественной палаты РБ