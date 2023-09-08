Жители Башкирии смогут обратиться в кол-центр по вопросам голосования

10 сентября в Башкирии будет работать кол-центр для обращений по вопросам голосования. Он будет доступен всем желающим.
Электоральные юристы будут принимать обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования. При возникновении нарушений или конфликтных ситуаций на участке каждый сможет позвонить по телефону 8 3472 18 16 84 или написать на эл. почту: [email protected].
Кол-центр откроется 10 сентября в 08:00 и будет действовать на протяжении времени работы УИКов.