Мэр Уфы призывает горожан голосовать за название участка «Уфимского ожерелья»

Сегодня глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях предложил горожанам проголосовать за название участка «Уфимского ожерелья», который пролегает вдоль улицы Авроры от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель».

Сейчас на этой территории обустроена четырехкилометровая пешеходная тропа по лесному массиву, установлены смотровые площадки, размещены зоны отдыха.

Мэр города предлагает уфимцам отдать свои голоса за следующие названия: «Карагай урманы», «Урман», «Каменка», «Жемчужина Авроры» и «Уфимская коса». По предварительным подсчетам больше всего голосов у названия «Жемчужина Авроры». Далее следует «Уфимская коса».