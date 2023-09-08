Мэр Уфы призывает горожан голосовать за название участка «Уфимского ожерелья»

Сегодня глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях предложил горожанам проголосовать за название участка «Уфимского ожерелья», который пролегает вдоль улицы Авроры от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель».

Фото №1 - Мэр Уфы призывает горожан голосовать за название участка «Уфимского ожерелья»

Сейчас на этой территории обустроена четырехкилометровая пешеходная тропа по лесному массиву, установлены смотровые площадки, размещены зоны отдыха.   

Фото №2 - Мэр Уфы призывает горожан голосовать за название участка «Уфимского ожерелья»

Мэр города предлагает уфимцам отдать свои голоса за следующие названия: «Карагай урманы», «Урман», «Каменка», «Жемчужина Авроры» и «Уфимская коса». По предварительным подсчетам больше всего голосов у названия «Жемчужина Авроры». Далее следует «Уфимская коса».

Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева

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