В Башкирии экс-воспитательнице, ударившей ребёнка, вынесли приговор

На нём видно, как сотрудница детсада подошла к кроватке и несколько раз подняла на девочку руку. После случившегося её уволили из учреждения. Как сообщили в прокуратуре, подсудимая не признала вину. Суд запретил женщине трудиться в образовательных учреждениях и заниматься педагогической деятельностью в течение года. Также ей назначено 160 часов обязательных работ.