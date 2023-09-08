В Уфе врачи спасли пациента с 10-сантиметровой аневризмой брюшной аорты

Уфимские кардиохирурги спасли пациента с десятисантиметровой аневризмой брюшной аорты. При таком диагнозе риск разрыва составлял 90 процентов. 86-летний Виталий Лоскутов поступил в больницу с жалобами на боли в правом боку и повышенное давление. Образование выявили на КТ. Ввиду состояния и возраста пациента открытую операцию проводить было нельзя, поэтому ему установили протез через два прокола и два разреза.

Я стандартный протез модифицировал, то есть он модифицированный хирургом получился. Вырезали по данным компьютерной томографии отверстие под почечную артерию, а затем уже, когда установили протез основной, протезировали почечную артерию.

Операция прошла успешно. Виталия выписали из палаты через шесть дней. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Для поддержания состояния врачи прописали мужчине препараты и дали рекомендации. По их словам, факт того, что Виталий хорошо перенёс операцию, в таком почтённом возрасте, может быть для него поводом для гордости.