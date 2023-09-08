В Уфе врачи спасли пациента с 10-сантиметровой аневризмой брюшной аорты

Уфимские кардиохирурги спасли пациента с десятисантиметровой аневризмой брюшной аорты. При таком диагнозе риск разрыва составлял 90 процентов. 86-летний Виталий Лоскутов поступил в больницу с жалобами на боли в правом боку и повышенное давление. Образование выявили на КТ. Ввиду состояния и возраста пациента открытую операцию проводить было нельзя, поэтому ему установили протез через два прокола и два разреза.
Операция прошла успешно. Виталия выписали из палаты через шесть дней. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Для поддержания состояния врачи прописали мужчине препараты и дали рекомендации. По их словам, факт того, что Виталий хорошо перенёс операцию, в таком почтённом возрасте, может быть для него поводом для гордости.