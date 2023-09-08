«Скромный, но герой в душе»: что известно о школьнике из Уфы, спасшем из пожара девочку

Уфимский школьник спас семилетнюю девочку из огня. Малышка была дома одна и включила обогреватель. Из-за его неисправности начался пожар. Бабушка в это время отлучилась, чтобы сходить в магазин. Плачущую девочку увидел на балконе пятого этажа одиннадцатиклассник и бросился на помощь.

Сам Егор Стринадко живёт в уфимской Черниковке. В центре города оказался случайно, когда увидел семилетнюю девочку. Она звала на помощь с пятого этажа. Параллельно набирая 112, школьник попросил рабочих поблизости подогнать автовышку. А сам вместе со строителем побежал к девочеке.

Времени на раздумья в таких ситуациях нет. Достаточно двух-трёх вдохов угарным газом, чтобы отравиться и погибнуть. И Егор об этом знает. К тому же, у него у самого есть сестрёнка, поэтому иначе поступить не мог.

Близкие девочки одновременно и расстроены, и рады: лишь по счастливой случайности не случилось трагедии.

Отважный одиннадцатиклассник учится в гимназии № 82 в Черниковке. Перед ним ответственные месяцы: учёба, экзамены, выбор вуза. Но этот год запомнится ему не только этим. Одноклассники знают его, как доброго и отзывчивого парня. И для них этот поступок не был неожиданным.

Свою историю Егор Стринадко рассказал другу. А после новость распространилась по всей школе. С виду очень скромный, но герой в душе – так о нём отзываются учителя.