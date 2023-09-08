135 лет со дня прибытия первого пассажирского поезда на станцию «Уфа»

Сегодня исполнилось 135 лет с момента прибытия первого пассажирского поезда на станцию «Уфа». 8 сентября 1888 года железнодорожная линия Кинель – Уфа была сдана в эксплуатацию. Именно в этот день по открывшемуся Бельскому железнодорожному мосту проехал первый паровоз и сделал остановку на столичном вокзале. Открытие железнодорожного сообщения дало большой толчок экономическому и культурному развитию региона.

Сегодня железнодорожный транспорт Башкортостана лидирует по перевозкам пассажиров и грузов в стране. В первом полугодии текущего года пассажиропоток в республике превысил миллион человек. Продукция, производимая в регионе, экспортируется по железным дорогам в Турцию, Казахстан и другие страны. Юбилейная дата была отмечена и на уфимском железнодорожном вокзале. Представителям Российских студенческих отрядов, которые летом работали проводниками в поездах, вручили почётные грамоты.