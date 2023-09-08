Радий Хабиров встретился с конником-паралимпийцем Фануром Акназаровым

Фанур Акназаров с детства занимается верховой ездой в мелеузовском конноспортивном клубе «Тулпар». В августе на международном фестивале «Башҡорт аты» Радию Хабирову передали деревянное панно с изображением лошади, которое изготовил Фанур, и рассказали, что тот мечтает побывать в рабочем кабинете Главы Башкортостана. Радий Хабиров пригласил спортсмена и его родителей в гости.
Радий Хабиров решил начать экскурсию с козырей. Вид из кабинета главы республики никого не оставит равнодушным. С такого ракурса Уфу мало кто видел. Теперь в их числе Фанур Акназаров. Ещё до личного знакомства с ним Радий Хабиров познакомился с его творчеством. С этого и началась история.
Подарок от Фанура Акназарова главе республике передали на фестивале «Башҡорт аты». Вручала его Гузель Байрашева – тренер по адаптивной работе с детьми с ОВЗ. Она занимается с ребятами в конноспортивном комплексе «Тулпар» в Мелеузовском районе, где тренируется и Фанур. Иппотерапия помогает детям с аутизмом, ДЦП и многими другими заболеваниями. Здесь важны не только физические упражнения, но и сам эмоциональный контакт с лошадью. Они, как и наездники, здесь особенные.
К лошадям с детства тянулся и Фанур. Так что родители отвели его в «Тулпар», где он начал не просто кататься на лошадях, а готовиться к соревнованиям. И доказывать и себе и окружающим, что его возможности безграничны. Любовь к лошадям и вдохновила Фанура на подарок, который передали Радию Хабирову. Мальчик увлекается выжиганием по дереву. И на встречу с ним уже глава республики пришёл с подарками: спортсмену вручили набор для выжигания, а чтобы было в чем носить вещи на тренировку – рюкзак. В нём же Фанур унёс еще один подарок – статуэтку из личной коллекции Радия Хабирова. С Радием-агаем Фанур уже договорился о следующей встрече. Глава республики пригласил мальчика вместе посмотреть в воскресенье конноспортивный турнир «Терра Башкирия».