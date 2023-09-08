Житель Башкирии оборудует мобильную баню для участников СВО

Житель Салаватского района оборудует мобильную баню для участников специальной военной операции. Для руководителя местного союза ветеранов боевых действий это 11-я по счёту техника, которую он восстанавливает своими руками, а затем передаст бойцам.

Доски предоставил один товарищ, печь привёз другой, с колёсами помог местный фермер. А еще пришлось устанавливать новый кардан, топливный бак и другие детали. Так общими усилиями уже отработавший своё грузовик ГАЗ обретает вторую жизнь.

Сам грузовик на колёса поставили, но конечная цель еще не выполнена. Рустаму Хуснуллину вместе с односельчанами предстоит оборудовать машину под баню на колёсах. Делается она для нужд наших бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Рустам не первый год помогает жителям Донбасса, исполняющим воинский долг. Вокруг него сплотилась целая команда единомышленников, друзей, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Так и в этот раз: услышав, что активисты готовят к отправке в зону СВО баню на колёсах, местные жители решили, что машина не должна ехать туда пустой. Банные веники, мочалки, полотенца лишними не будут.