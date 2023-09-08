В Башкирии начался сезон уборки рапса

Из-за весенней засухи на полях республики погибло около половины урожая. Тем не менее предприятия продолжают экспорт продукции в Китай. В этом году в Поднебесную уже было отгружено 7 тысяч тонн рапсового масла.
С самого утра у въезда в Шингак-Кульскую сырьевую базу выстраивается вереница машин. Их кузова доверху заполнены зерном рапса, привезенным прямиком с полей. О качестве урожая местные лаборанты узнают практически сразу.
Лабораторный анализ – только первый этап обработки зерна в элеваторе. В основном Шингак-Кульская сырьевая база занимается подсолнечником – это около 100 тысяч тонн в год. Рапса здесь перерабатывают почти в 10 раз меньше. И к его заготовке относятся не менее ответственно.
Из элеватора зерно отправляется на завод в Чишмы. Здесь из рапса и делают масло. Для этого семенам снова нужно пройти долгий путь. Сначала они попадают под пресс, после подвергаются влаготепловой обработке, и уже затем происходит отжим.
Производство практически безотходное. Предприятие экспортирует шрот и лузгу в соседние регионы и страны ближнего зарубежья. Само масло отправляется в Китай. Завод начал сотрудничество с Поднебесной в 2021 году. С тех пор объем экспорта в страну составил более 20 тысяч тонн. В дальнейшем поставки планируют наращивать. Для этого на территории предприятия активно идет ремонт.
Рапс выращивают сразу в нескольких районах республики. В лидерах по объемам – Илишевский, Аургазинский и Стерлитамакский районы. Эта культура требует особого ухода. Насекомые и климатические условия влияют на нее сильнее, чем на другие растения. В этом году из-за непогоды объем урожая снизился практически вдвое.
Несмотря на минимальный урожай, рапс остается востребованным. В России спроса на него нет. Так сложилось, что наши соотечественники предпочитают подсолнечник. Выращивание рапса в Башкортостане позволяет развивать международное сотрудничество. Помимо соседей из Китайской Народной Республики, башкирским рапсовым маслом интересуются в Индии и Ираке. Поэтому не исключено, что в будущем из Чишмов будет проложен еще один торговый маршрут – в Южную Азию.