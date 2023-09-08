В Башкирии начался сезон уборки рапса

Из-за весенней засухи на полях республики погибло около половины урожая. Тем не менее предприятия продолжают экспорт продукции в Китай. В этом году в Поднебесную уже было отгружено 7 тысяч тонн рапсового масла.

С самого утра у въезда в Шингак-Кульскую сырьевую базу выстраивается вереница машин. Их кузова доверху заполнены зерном рапса, привезенным прямиком с полей. О качестве урожая местные лаборанты узнают практически сразу.

Отбирается образец для установления качества, таких показателей, как крупный сорт, влажность, кислотное число, масличность, масличная примесь. Все это происходит у нас в лаборатории. Все оборудование предоставлено, все новое. Анна Кузнецова, инженер-лаборант

Лабораторный анализ – только первый этап обработки зерна в элеваторе. В основном Шингак-Кульская сырьевая база занимается подсолнечником – это около 100 тысяч тонн в год. Рапса здесь перерабатывают почти в 10 раз меньше. И к его заготовке относятся не менее ответственно.

Это на хранение идет: охлаждается через сушилку, очищается. Сепараторы мощные, от сора, от всяких металлических примесей, от грубых примесей все очищается. Очищенный рапс идет в силоса на хранение. Рим Юсупов, аппаратчик обработки зерна

Из элеватора зерно отправляется на завод в Чишмы. Здесь из рапса и делают масло. Для этого семенам снова нужно пройти долгий путь. Сначала они попадают под пресс, после подвергаются влаготепловой обработке, и уже затем происходит отжим.

Производство практически безотходное. Предприятие экспортирует шрот и лузгу в соседние регионы и страны ближнего зарубежья. Само масло отправляется в Китай. Завод начал сотрудничество с Поднебесной в 2021 году. С тех пор объем экспорта в страну составил более 20 тысяч тонн. В дальнейшем поставки планируют наращивать. Для этого на территории предприятия активно идет ремонт.

В этом году у нас большой объект строится. Здесь у нас, на площадке завода, мы строим новый элеватор емкостью 14 тысяч тонн хранения под подсолнечник. Это четыре банки по 9 тысяч кубов, сушильное хозяйство, железнодорожная приемка и железнодорожная отгрузка, автоприемка. То есть все будет такое суперсовременное, новое. Айдар Якупов, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода

Рапс выращивают сразу в нескольких районах республики. В лидерах по объемам – Илишевский, Аургазинский и Стерлитамакский районы. Эта культура требует особого ухода. Насекомые и климатические условия влияют на нее сильнее, чем на другие растения. В этом году из-за непогоды объем урожая снизился практически вдвое.

Не хватило влаги. Осадков практически в нашей зоне не было, и весной еще морозы подпортили. Игорь Сазоненко, предприниматель