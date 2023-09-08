Концерты и мастер-классы: в Башкирии отметили День национального костюма

Сегодня
День национального костюма. Этот праздник в Башкортостане отмечается дважды в
год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Добрую традицию
заложили три года назад.
Вместо
традиционной школьной формы – национальный костюм. В этот день на уроки можно
приходить в красочном наряде своего народа. Дети заранее готовятся к празднику,
плетут украшения из бисера, шьют платья вместе с родителями.
Моя мама занимается
рукоделием. И она когда делает разные башкирские изделия, она мне рассказывает
его историю , из какого материала они делались.Азалия Асаинова, ученица 7 класса башкирского лицея №136
День
в стиле этно организовали в Национальном музее республики. Гостям рассказали
про национальные костюмы народов, проживающих в Башкортостане, организовали
ярмарку и мастер-классы по изготовлению элементов национальной одежды и
украшений. Для многих было открытием, что в древности аксессуары могли
использовать как календарь.
Шесть месяцев
холодного времени года и шесть теплых, и они встречались. Женщина вела счет и
вела хозяйство.Ильсина Хисматова, мастерица /Бижбулякский район/
Это передача нашей
культуры молодому поколению. Как они будут знать, что надевали их бабушки, если
они не увидят это воочию? Я даже национальные серьги могу носить каждый день,
это абсолютно нормально.Альбина Каримова, жительница г. Уфы
В
Башкирии национальные костюмы практически всех народов мира можно увидеть,
пожалуй, только в одном месте – в гостях у государственного танцевального
ансамбля имени Файзи Гаскарова. Костюмеры создают их после тщательного
изучения, уделяя внимание каждому орнаменту.
Белорусские костюмы
отличаются колоритностью. Белый цвет означает чистоту, а красный – солнце,
жизнь. У них отдельно идет блузка и юбка колоритная в клеточку с орнаментом.Эльвира Ахтарьянова, заведующая костюмерным цехом ГААНТ им. Ф. Гаскарова
Это воинственный
головной убор с орнаментами воина. Каждый орнамент о чем-то говорит, и поэтому,
когда мы танцуем, мы должны понимать, о чем говорит этот костюм, какой смысл
несёт.Миляуша Хайбуллина, заслуженная артистка Республики Башкортостан
Национальные
костюмы, в которых артисты выступали на сценах всего мира, мог примерить любой
желающий. От школьников не отставали взрослые. Говорят, каждый наряд несёт в
себе не только красоту, но и дух народа.
Я просто ощущаю
себя такой настоящей русской княгиней. Костюм очень лёгкий, нарядный. В меня
как будто артистизм вселился, почувствовали себя как в сказке, хоть сейчас на
сцену, хочется танцевать. Спасибо за такой праздник.Ксения Тимофеева, жительница г. Оренбурга
Красочная
программа, посвящённая традиционным костюмам многонационального народа Башкортостана,
прошла в парке «Кашкадан». Этноэлементы одежды и украшений из бисера, войлока,
кожи и керамики можно было изготовить самому на мастер-классах.
Всё, что на мне, я
приобрела здесь и буду использовать как реквизит в своём блоге, где больше 2
млн подписчиков. Когда есть нацкостюм, его хочется надевать. И у вас есть четыре
повода теперь: День народного единства, 12 июня, и два раза День национального костюма.Маргарита Лянге, этноблогер, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям
Ну
а самым красочным событием стал праздничный концерт, на котором артисты
представили танцы своих народов.