Концерты и мастер-классы: в Башкирии отметили День национального костюма

Сегодня День национального костюма. Этот праздник в Башкортостане отмечается дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Добрую традицию заложили три года назад.

Вместо традиционной школьной формы – национальный костюм. В этот день на уроки можно приходить в красочном наряде своего народа. Дети заранее готовятся к празднику, плетут украшения из бисера, шьют платья вместе с родителями.

Моя мама занимается рукоделием. И она когда делает разные башкирские изделия, она мне рассказывает его историю , из какого материала они делались. Азалия Асаинова, ученица 7 класса башкирского лицея №136

День в стиле этно организовали в Национальном музее республики. Гостям рассказали про национальные костюмы народов, проживающих в Башкортостане, организовали ярмарку и мастер-классы по изготовлению элементов национальной одежды и украшений. Для многих было открытием, что в древности аксессуары могли использовать как календарь.

Шесть месяцев холодного времени года и шесть теплых, и они встречались. Женщина вела счет и вела хозяйство. Ильсина Хисматова, мастерица /Бижбулякский район/

Это передача нашей культуры молодому поколению. Как они будут знать, что надевали их бабушки, если они не увидят это воочию? Я даже национальные серьги могу носить каждый день, это абсолютно нормально. Альбина Каримова, жительница г. Уфы

В Башкирии национальные костюмы практически всех народов мира можно увидеть, пожалуй, только в одном месте – в гостях у государственного танцевального ансамбля имени Файзи Гаскарова. Костюмеры создают их после тщательного изучения, уделяя внимание каждому орнаменту.

Белорусские костюмы отличаются колоритностью. Белый цвет означает чистоту, а красный – солнце, жизнь. У них отдельно идет блузка и юбка колоритная в клеточку с орнаментом. Эльвира Ахтарьянова, заведующая костюмерным цехом ГААНТ им. Ф. Гаскарова

Это воинственный головной убор с орнаментами воина. Каждый орнамент о чем-то говорит, и поэтому, когда мы танцуем, мы должны понимать, о чем говорит этот костюм, какой смысл несёт. Миляуша Хайбуллина, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Национальные костюмы, в которых артисты выступали на сценах всего мира, мог примерить любой желающий. От школьников не отставали взрослые. Говорят, каждый наряд несёт в себе не только красоту, но и дух народа.

Я просто ощущаю себя такой настоящей русской княгиней. Костюм очень лёгкий, нарядный. В меня как будто артистизм вселился, почувствовали себя как в сказке, хоть сейчас на сцену, хочется танцевать. Спасибо за такой праздник. Ксения Тимофеева, жительница г. Оренбурга

Красочная программа, посвящённая традиционным костюмам многонационального народа Башкортостана, прошла в парке «Кашкадан». Этноэлементы одежды и украшений из бисера, войлока, кожи и керамики можно было изготовить самому на мастер-классах.

Всё, что на мне, я приобрела здесь и буду использовать как реквизит в своём блоге, где больше 2 млн подписчиков. Когда есть нацкостюм, его хочется надевать. И у вас есть четыре повода теперь: День народного единства, 12 июня, и два раза День национального костюма. Маргарита Лянге, этноблогер, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям