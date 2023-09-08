В Уфе пройдут гастроли Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба

Актеры Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба готовятся к гастролям в Уфе. Они выступят на сцене Театра драмы имени Мажита Гафури, где представят премьеру «Золотое руно».

Режиссер Мадина Аргун ведет репетицию музыкальной постановки, а реквизиты уже бережно упаковывают. 9 сентября труппа Абхазского драмтеатра в полном составе отправится в Уфу, где выступит на сцене Театра драмы имени Мажита Гафури.

Автобиографическая пьеса Славомира Мрожека «Пешком» и спектакль «Сариа» по пьесе Зарины Кануковой противоположны по жанру, но близки по духу. В них ярко отражены человеческие пороки и судьбы. А судьба Сарии – супругу государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба арестовали в 1937 году, пытали в тюрьмах. Она мужественно выносила испытания на протяжении двух лет и не предала честное имя супруга, даже под угрозами убийства ее единственного сына. Это спектакль о вере в Творца, в любовь и справедливость.

Эти постановки актеры представят зрителям Башкортостана. Абхазский драмтеатра им. С. Чанба впервые приедет в Уфу. Народный Артист Абхазии Кесоу Хагба задействован в обоих спектаклях. Для него эта поездка особенно ожидаема. Ведь будучи первым министром культуры, он становился свидетелем того, как народ Башкортостана поддерживал воюющую и послевоенную республику.