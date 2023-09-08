Шахматисты из Башкирии отличились на кубке губернатора Челябинской области

Башкирские шахматисты отличились на XIII Кубке губернатора Челябинской области. Среди девочек до 9 лет показала стопроцентный результат юная Реана Кинзябулатова.
У мальчиков в этом же возрасте победил Карим Даутов. Среди ребят до 13 лет Камиль Юсупов финишировал на втором месте.
В параллельно проходящем этапе женского Кубка России «Саткинская осень – 2023» Лейла Табермакова заняла десятое место. Улучшили свои позиции в рейтинге ФИДЕ Адель Юсупова и Алиса Мотина. В этапе Кубка России среди мужчин в активе Алексея Игнатьева ничья с международным гроссмейстером Никитой Афанасьевым.