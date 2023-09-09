Жители Башкирии смогут увидеть удивительное явление на ночном небе

В Уфимском планетарии рассказали, что 14 сентября жители Башкирии смогут увидеть Меркурий рядом с Луной в созвездии Льва.
Пара появится над горизонтом за час до восхода Солнца. В 06:00 на светлеющем небе их можно будет увидеть у самого горизонта на востоке на высоте всего 3 градуса. Меркурий будет не таким ярким.
Луну также будет трудно отыскать. Солнцем будет освещен только самый край лунного диска - 0.01 его поверхности, так как Луна будет в фазе вблизи новолуния, которое состоится 15 сентября в 06:39 по уфимскому времени.