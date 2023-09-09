В Уфе железнодорожную ветку планируют продолжить до аэропорта

Глава Башкирии рассказал, в каком направлении будет развиваться региональное железнодорожное сообщение.

Фото №1 - В Уфе железнодорожную ветку планируют продолжить до аэропорта

В Уфе ведут работу над железнодорожным узлом: здесь строят вторые пути на участке Дема-Иглино и прокладывают железнодорожную ветку до аэропорта. Также в Уфе обновляют железнодорожный вокзал. Основная часть ремонта уже выполнена, сейчас реконструируют платформы и подземные тоннели, строят лифты.

Внимание уделяется и грузовым железнодорожным перевозкам — в Стерлитамаке уже открыли терминал для этих целей. Сейчас ведется проект строительства новой ветки Сибай-Подольск-Новорудная, которая свяжет Башкирию с Казахстаном, Средней Азией и Китаем.

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