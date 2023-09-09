В Уфе железнодорожную ветку планируют продолжить до аэропорта

В Уфе ведут работу над железнодорожным узлом: здесь строят вторые пути на участке Дема-Иглино и прокладывают железнодорожную ветку до аэропорта. Также в Уфе обновляют железнодорожный вокзал. Основная часть ремонта уже выполнена, сейчас реконструируют платформы и подземные тоннели, строят лифты.