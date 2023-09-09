Мэрия Уфы рассказала, когда в столице включат отопление

Администрация Уфы рассказала, когда в столице стартует отопительный сезон. Коммунальные службы уже активно готовятся к холодам.
Пуск тепла в дома состоится, когда среднесуточная температура наружного воздуха установится ниже +8°C в течение пяти суток подряд. Но тепло может появиться не сразу: со дня пуска до потепления батарей может пройти до трех суток.
Жильцы домов могут подать заявку на включение отопления до установления необходимого температурного порога. Для этого совет многоквартирного дома должен сообщить в управляющую организацию о решении собственников.