Радий Хабиров: «Наш регион нуждается в тех, кто создает блага своими руками»

Все больше выпускников из нашей республики поступают в колледжи, конкурсы в некоторые из них выше, чем в вузах. Мы этому очень рады – наш регион нуждается в тех, кто создает блага своими руками. Мы хотим, чтобы наша молодежь училась в нормальных условиях. Поэтому начали активно заниматься средним профессиональным образованием. Разработали программу, по которой ремонтируем учебные здания и общежития. Много внимания уделяем их оснащению. Конечно, за один раз проблема не решится. Но наша цель – постепенно преобразить все общежития, все учебные корпуса в республике. Каждый год будем планомерно заниматься этим.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана