Радий Хабиров: «Наш регион нуждается в тех, кто создает блага своими руками»

Советники директора. У руководителей 86 республиканских колледжей появились помощники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Кадровый резерв на эту должность сформирован по результатам прохождения конкурса «Навигаторы детства 3.0». Участие в нём приняли около 380 кандидатов, по итогам отбора были определены 220 победителей. О том, чем они будут заниматься в новом учебном году, советники и активисты среднего профессионального образования рассказали Главе Башкортостана.
Радий Хабиров встретился с ними в военно-патриотическом лагере «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Молодые специалисты отметили, что слёт, в котором они принимают участие, создал единое информационное поле для обмена опытом. Говорили и о патриотическом воспитании молодёжи. Это направление является приоритетным для сохранения исторической памяти, отметили участники встречи.