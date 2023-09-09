Радий Хабиров: «Наш регион нуждается в тех, кто создает блага своими руками»

Советники директора. У руководителей 86 республиканских колледжей появились помощники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Кадровый резерв на эту должность сформирован по результатам прохождения конкурса «Навигаторы детства 3.0». Участие в нём приняли около 380 кандидатов, по итогам отбора были определены 220 победителей. О том, чем они будут заниматься в новом учебном году, советники и активисты среднего профессионального образования рассказали Главе Башкортостана.

Радий Хабиров встретился с ними в военно-патриотическом лагере «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Молодые специалисты отметили, что слёт, в котором они принимают участие, создал единое информационное поле для обмена опытом. Говорили и о патриотическом воспитании молодёжи. Это направление является приоритетным для сохранения исторической памяти, отметили участники встречи.

Все больше выпускников из нашей республики поступают в колледжи, конкурсы в некоторые из них выше, чем в вузах. Мы этому очень рады – наш регион нуждается в тех, кто создает блага своими руками. Мы хотим, чтобы наша молодежь училась в нормальных условиях. Поэтому начали активно заниматься средним профессиональным образованием. Разработали программу, по которой ремонтируем учебные здания и общежития. Много внимания уделяем их оснащению. Конечно, за один раз проблема не решится. Но наша цель – постепенно преобразить все общежития, все учебные корпуса в республике. Каждый год будем планомерно заниматься этим.  

Радий Хабиров, Глава Башкортостана
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