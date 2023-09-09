Для первокурсников в Уфимском университете науки и технологий организовали адаптационную неделю

Краткий курс студенческой жизни. Не совсем обычно новый учебный год начинают первокурсники Уфимского университета науки и технологий: вместо образовательных занятий для них организовали адаптационную неделю. Чтобы вчерашние школьники быстрее освоились в новых условиях и познакомились с однокурсниками, им приходится участвовать в играх и решать творческие задачки.

Неважно, технарь ты, гуманитарий или будущий экономист: задания одинаковы для всех. Каждая игра может и без глубокого смысла или привязки к профилю обучения. Здесь важен сам процесс, через который первокурсники в непринуждённой обстановке узнают друг друга.

Вводный марафон длится целую неделю. На эти дни в вузе для первокурсников полностью убрали занятия по учебным дисциплинам.

Начальному курсу студенческой жизни, кстати, учат не преподаватели, а сами студенты. Ведь вчерашние первокурсники с нынешними общаются, что называется, на одном языке.

Стартовую неделю проходят более четырёх тысяч студентов-первокурсников. Это, кстати, первый набор, который поступил в новый объединённый вуз.

Особое значение такой курс имеет для иностранных студентов, которым порой приходится параллельно осваивать русский язык и культуру.