В Башкирии приступили к уборке урожая сахарной свёклы

В республике приступили к уборке урожая сахарной свёклы. Из 19 районов, где посадили корнеплоды, работы ведутся в десяти. В их числе – Чишминский. Первыми в районе копку начали в ООО «Башкир-Агроинвест». Следом за ними приступили к уборке и фермерские хозяйства. Сахарная свёкла в этом году посеяна на площади более 49 тысяч гектаров. На данный момент убрано около 8% площадей.