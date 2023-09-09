В Башкирии выпустили мальков краснокнижной рыбы

Выбор пал на Дюртюли из-за того, что уже многие годы там в реке для мальков сохраняется хорошая кормовая база – это повышает шансы на выживание большему количеству особей. Молодь стерляди привезли из Саратовской области, откуда она добиралась 14 часов в специальных живорыбных баках. Перед выпуском специалисты сравнили температуру в реке и в контейнерах, где находилась рыба. Разница не превышала двух градусов, поэтому в новое место обитания стерлядь отправилась сразу.