В Уфе пожарные опробовали новое оборудование

В многоквартирном доме на Уфимском шоссе произошёл пожар. Возгорание случилось на шестом этаже – такова легенда учений для пожарных, которые на практике опробовали новое оборудование.

Речь идёт о системе вентиляции. При пожаре в многоквартирном доме подъезд заполнился густым чёрным дымом. Для его разгона используется специальный ветрогон. Пожарные сходятся во мнении, что это эффективный метод в тактике борьбы с огнём для предупреждения стихийных бедствий.

Всего в Башкортостане за 2023 год ликвидировано 7800 пожаров.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии