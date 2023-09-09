В Уфе пожарные опробовали новое оборудование

В многоквартирном доме на Уфимском шоссе произошёл пожар. Возгорание случилось на шестом этаже – такова легенда учений для пожарных, которые на практике опробовали новое оборудование.

Речь идёт о системе вентиляции. При пожаре в многоквартирном доме подъезд заполнился густым чёрным дымом. Для его разгона используется специальный ветрогон. Пожарные сходятся во мнении, что это эффективный метод в тактике борьбы с огнём для предупреждения стихийных бедствий.