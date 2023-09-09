Для школьников из Уфы организовали экскурсию на Красный Ключ

«Чтобы изменить мир, нужно его увидеть» – это один из главных принципов программы «Школьный туризм». Она реализуется в Башкортостане с прошлого года. Благодаря этому проекту тысячи школьников смогли увидеть достопримечательности республики. Так, для учеников двух классов уфимской полилингвальной многопрофильной гимназии №1 организовали экскурсию на Красный Ключ с посещением Павловской гидроэлектростанции.

Усвоить и запомнить законы физики гораздо проще на местности. Только для этого нужно было уехать из Уфы почти на тысячу километров и вооружиться не тетрадью и ручкой, а шлемом: без защитной экипировки на Павловскую гидроэлектростанцию просто не допустят.

Строение гидроузла вмещает в себя более 500 тысяч кубометров бетона и железобетона и свыше 18 тысяч тонн металлоконструкций.

Ребята побывали на глубине 50 метров под землёй, узнали, где вырабатывается электроэнергия, и посетили главный щит управления станции – машинный зал. Не каждому взрослому удалось здесь побывать, а дети увидели всё своими глазами.

В машинном зале стоят четыре гидроагрегата. Они нужны для выработки электрической энергии. 170 МВт в час – это особенно впечатлило.

После экскурсии на ГЭС ребята поехали на Красный Ключ. Весёлые старты, флешмоб, мастер-классы – программа насыщенна и здесь. Стоимость одного такого тура – семь тысяч рублей. Расходы полностью берёт на себя государство.