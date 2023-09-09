Результат их творчества сделал набережную озера Кустарёвское ещё краше. В Уфе прошёл первый ландшафтный фестиваль «Ульи». Десятки специалистов, знающие толк в озеленении и благоустройстве общественных пространств, собрались в столице республики поделиться интересными идеями.
Облепиха, спирея, можжевельник и ещё порядка семи видов. Композиция неспроста называется «Мыловарение»: при создании своего сада на 73 квадратных метрах ландшафтный дизайнер из Уфы Ольга Шредер использовала растения, которые активно применяют в производстве мыла.
Ландшафтный фестиваль «Ульи» объединил не только профессионалов в сфере благоустройства, но и молодых дизайнеров. Набережная озера Кустарёвское на два дня превратилась в творческую мастерскую для ландшафтных архитекторов.
По задумке авторов идеи фестиваля, ландшафтных дизайнеров Нели Байбуриной и Ларисы Ащауловой, это событие поможет внедрить современный взгляд на озеленение общественных пространств, объединить людей и организации, чтобы сообща украсить территорию проживания.
Помимо знакомства с работами ландшафтных дизайнеров, для гостей фестиваля подготовили конференции и круглые столы по актуальным вопросам зелёной отрасли, мастер-классы от экспертов по уходу за растениями. Отдельную программу подготовили и для детей.