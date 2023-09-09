В Уфе открылась выставка художника Эдуарда Бассареева

«На родной земле» – такое название получила выставка художника Эдуарда Бассареева, преподавателя живописи в Уфимской детской художественной школе №2. Экспозиция открылась в Национальном музее республики. В ней представлено около сорока работ. Все они посвящены природе Башкортостана. Художник вместе с коллегами по цеху выезжает в разные районы на пленэры специально, чтобы запечатлеть пейзажи родного края.
По словам живописца, он стремился передать на холсте своё эмоциональное состояние от созерцания башкирской природы. Для мастера это уже вторая персональная выставка. Любовь к живописи ему привил отец, тоже художник.