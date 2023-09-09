В Уфе открылась выставка художника Эдуарда Бассареева

«На родной земле» – такое название получила выставка художника Эдуарда Бассареева, преподавателя живописи в Уфимской детской художественной школе №2. Экспозиция открылась в Национальном музее республики. В ней представлено около сорока работ. Все они посвящены природе Башкортостана. Художник вместе с коллегами по цеху выезжает в разные районы на пленэры специально, чтобы запечатлеть пейзажи родного края.