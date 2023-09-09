В Уфе состоялся творческий вечер Дины Гавриловой

Вдохновение в разлуке с Родиной. В Национальной библиотеке республики состоялся творческий вечер Дины Гавриловой. Член Союза писателей Башкортостана и России уже много лет живёт в Эстонии. Туда её ещё в 1985-м отправили работать по направлению после университета. С тех пор свою тоску по родному краю она научилась отражать в творчестве. Знакомые ей люди, односельчане из родного чувашского села Малого Менеуза Бижбулякского района оживают на страницах её книг. Многие герои произведений Дины Гавриловой имеют реальные прототипы.