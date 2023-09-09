Житель Уфы стал самым молодым в мире гроссмейстером по шахматной композиции

17-летний Урал Хасанов одержал победу на заключительном этапе Кубка мира 2023 года. Он набрал 58 очков из 60 возможных, обойдя 76 решателей из других стран. Второе место занял Эдди Ван Бирс из Бельгии, третье – москвич Данила Павлов. Там же в Батуми уфимец участвовал в 46-м лично-командном чемпионате мира по решению шахматных композиций. Урал Хасанов по его итогам занял четвёртое место, что дало ему последнюю недостающую норму Международного гроссмейстера по решению.