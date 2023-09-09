В Уфе стартовал чемпионат Республиканской любительской хоккейной лиги

У нас любительская лига, поэтому люди, которые были на контрактах, не пускают. Только тех, кто не достиг профессиональной карьеры. У нас играют люди, кому 64, 55. Возрастного ценза не существует. Просто любят хоккей.

Альберт Ильясов, директор Республиканской любительской хоккейной лиги