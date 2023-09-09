В Уфе стартовал чемпионат Республиканской любительской хоккейной лиги

На уфимской арене «Астра» стартовал чемпионат Республиканской любительской хоккейной лиги, самой массовой в Башкортостане. В своём втором сезоне в истории лига состоит из 34 команд со всей республики. Здесь есть коллективы из Благоварского, Иглинского, Бижбулякского, Альшеевского и других районов. Естественно, много команд и из столицы.

Сам играл какое-то время в уфимской лиге. Сейчас они реорганизуются. Выходя на лёд, ты, можно сказать, ощущаешь себя звездой хоккея наравне с «Салаватом Юлаевым». Ещё больше проникаешься любовью.

Артём Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

В Республиканской любительской хоккейной лиге есть три дивизиона. Самые подготовленные спортсмены играют в первом. Во втором запрещается участие людей, прошедших спортивную школу. В третьем играют те, кто только недавно встал на лёд и пришёл в хоккей.

У нас любительская лига, поэтому люди, которые были на контрактах, не пускают. Только тех, кто не достиг профессиональной карьеры. У нас играют люди, кому 64, 55. Возрастного ценза не существует. Просто любят хоккей.

Альберт Ильясов, директор Республиканской любительской хоккейной лиги
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