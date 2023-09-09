В Уфе стартовал чемпионат Республиканской любительской хоккейной лиги

На уфимской арене «Астра» стартовал чемпионат Республиканской любительской хоккейной лиги, самой массовой в Башкортостане. В своём втором сезоне в истории лига состоит из 34 команд со всей республики. Здесь есть коллективы из Благоварского, Иглинского, Бижбулякского, Альшеевского и других районов. Естественно, много команд и из столицы.
В Республиканской любительской хоккейной лиге есть три дивизиона. Самые подготовленные спортсмены играют в первом. Во втором запрещается участие людей, прошедших спортивную школу. В третьем играют те, кто только недавно встал на лёд и пришёл в хоккей.