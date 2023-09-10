Единый день голосования стартовал в Башкирии

Сегодня, 10 сентября, в Башкирии начался Единый день голосования. Жители региона будут выбирать 110 депутатов Госсобрания РБ VII созыва сроком на пять лет.

По словам председателя Центризбиркома РБ Илоны Макаренко, эти выборы в Башкирии будут масштабными: по количеству территориальных комиссий и участков наша республика уступает только Московской области.

Кроме Центризбиркома РБ задействовано 69 территориальных избирательных комиссий и 3273 избирательных участка, часть из которых созданы на временном проживании наших избирателей. На 110 мандатов у нас заявлено где-то 859 кандидатов, то есть в среднем получается 8 кандидатов на один мандат. И по муниципальным выборам на чуть больше 7 тыс. мандатов заявлено свыше 14 тыс. кандидатов. А всего в избирательном процессе будет задействовано более 28 тыс. участников с правом решающего голоса. Илона Макаренко, председатель Центризбиркома РБ

В сегодняшних выборах примут участие более 71 тысячи совершеннолетних жителей Башкирии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья также предусмотрены все условия: оборудованы пандусы и перила, установлено дополнительное освещение в кабинах, изготовлены информационные материалы, которые напечатаны крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Проголосовать на дому таким жителям республики помогут волонтеры.

Напомним, проголосовать за своего кандидата граждане могут как по месту регистрации, так и по месту своего фактического проживания.

Кроме того, сегодня с 08:00 и до конца работы УИКов при аппарате республиканской Общественной палаты будет работать колл-центр, куда можно обратиться по вопросам поведения выборов. В случае возникновения конфликтных ситуаций или каких-либо нарушений можно позвонить по номеру телефона: +7 (34-72) 18-16-84. Также общественные наблюдатели будут решать вопросы процедуры по телефону горячей линии.