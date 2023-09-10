Единый день голосования стартовал в Башкирии

Сегодня, 10 сентября, в Башкирии начался Единый день голосования. Жители региона будут выбирать 110 депутатов Госсобрания РБ VII созыва сроком на пять лет.
По словам председателя Центризбиркома РБ Илоны Макаренко, эти выборы в Башкирии будут масштабными: по количеству территориальных комиссий и участков наша республика уступает только Московской области.
В сегодняшних выборах примут участие более 71 тысячи совершеннолетних жителей Башкирии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья также предусмотрены все условия: оборудованы пандусы и перила, установлено дополнительное освещение в кабинах, изготовлены информационные материалы, которые напечатаны крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Проголосовать на дому таким жителям республики помогут волонтеры.
Напомним, проголосовать за своего кандидата граждане могут как по месту регистрации, так и по месту своего фактического проживания.
Кроме того, сегодня с 08:00 и до конца работы УИКов при аппарате республиканской Общественной палаты будет работать колл-центр, куда можно обратиться по вопросам поведения выборов. В случае возникновения конфликтных ситуаций или каких-либо нарушений можно позвонить по номеру телефона: +7 (34-72) 18-16-84. Также общественные наблюдатели будут решать вопросы процедуры по телефону горячей линии.
Добавим, в период с 1 по 4 сентября в Башкирии состоялись досрочные выборы в заксобрания новых регионов страны.