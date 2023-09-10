В Башкирии согласован план мероприятий в честь 80-ой годовщины снятия блокады

В правительстве Башкирии подписано распоряжение об утверждении плана мероприятий в 2024 году, которые посвящены 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Согласно положениям документа, для всех ветеранов-блокадников, которые проживают на территории региона, будет доступна внеочередная диспансеризация, они примут участие в школьных уроках памяти. Кроме того, на площадке парка «Патриот» состоится республиканский урок мужества.
Также в республике пройдут тематические выставки детских рисунков, а в музее Боевой Славы будут представлены экспозиции «Блокада Ленинграда» и «Блокадный хлеб». Жители и гости Башкирии смогут посетить различные лектории, викторины, а также поучаствовать во всероссийских акциях «Блокадная ленточка» и «Блокадный хлеб».