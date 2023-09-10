В Башкирии принять участие в Едином дне голосования смогут 230 тысяч избирателей с инвалидностью

На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 230 тысяч избирателей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Таковы данные Социального фонда по состоянию на 1 июня текущего года. Их озвучила пресс-секретарь республиканского минтруда Роза Кузьменко в Общественном центре «Выборы - 2023».

По ее словам, из этого числа 8,5 тысяч избирателей – инвалиды по зрению, порядка 12 тысяч – по слуху.

Роза Кузьменко напомнила, что в регионе 1600 избирательных участков оборудованы пандусами, 852 участка – временными настилами и 1200 участков имеют кнопки вызова. Также представитель ведомства уточнила, что 89% участков располагаются на первых этажах зданий, 11% – выше.