В Башкирии учительница спасла детей от разъяренного подростка с ножом

В апреле 2018 года ученик школы №1 города Стерлитамака, вооруженный ножом, бегал по школе. Потом поджег кабинет информатики. Так рассказывали очевидцы события. Также известно о том, что учительница в это время держала дверь в кабинет, потом забежала внутрь. А парень успел нанести ножевое ранение девочке, которая спрыгнула со второго этажа.
Учительница – выпускница стерлитамакской госпедакадемии имени Зайнаб Биишевой Екатерина Першина. Когда увидела разъяренного подростка с ножом встала между ним и группой ребят, закрывая их от ударов. Получив четыре ножевых ранения, она все же смогла выпустить своих подопечных из класса. В результате учительница, две школьницы и тот самый подросток были госпитализированы.
Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Екатерину Першину орденом генерала Шаймуратова за проявленные мужество, героизм и отвагу.