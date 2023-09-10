В Башкирии учительница спасла детей от разъяренного подростка с ножом

В апреле 2018 года ученик школы №1 города Стерлитамака, вооруженный ножом, бегал по школе. Потом поджег кабинет информатики. Так рассказывали очевидцы события. Также известно о том, что учительница в это время держала дверь в кабинет, потом забежала внутрь. А парень успел нанести ножевое ранение девочке, которая спрыгнула со второго этажа.