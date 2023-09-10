В Башкирии долги по зарплате погасила 41 организация

За прошедшие восемь месяцев в республике 41 организация погасила долги по зарплате на общую сумму более 343 млн рублей. Деньги получил 1031 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Известно, что три компании не сумели рассчитаться со своими работками за их труд: ООО «Стройиндустрия», ООО «Башкирская торгово-промышленная компания», ООО «Давлекановский кирпичный завод».

Как правило, работодатель, не способный выплатить зарплату вовремя, имеет целый ряд финансовых проблем. Но нарушение трудовых прав работников недопустимо. И чем раньше комиссия выявляет организацию-должника, тем выше шансы рассчитаться с работниками в короткие сроки. Именно поэтому ситуацию задолженности по заработной плате мониторим ежемесячно.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии