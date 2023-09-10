В Кармаскалинском районе Башкирии открылся один из шести именных избирательных участков

В селе Шаймуратово, как правило, отмечают высокую явку – больше 80%. Ожидают такой показатель и сегодня. Всего на участке зарегистрировано почти 700 избирателей.

С семи утра в воскресенье жители села Шаймуратово массово идут в музей Минигали Шаймуратова. Память героя здесь чтят, но причина явки в этот раз иная: здесь расположился один из двух участков сельсовета. Открыли двери под гимны: башкирский и русский.

Голосования на данном именном участке, как правило, проходят с высокой явкой. Один из первых пришёл Афкат Нигматуллин, председатель местного совета ветеранов.

После исполнения гражданского долга, как бонус, прогулка по музею. Повлиять на историю люди хотят подобно их известному земляку.

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