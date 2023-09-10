В Башкирии первые избиратели начали приходить на участки для голосования

В Уфе избирательный участок №185 Ленинского района открылся уже в семь утра. К этому времени члены комиссии опечатали и опломбировали урны, а также переносные ящики, которые предназначены для голосования вне помещения, выдали списки избирателей и бюллетени. На этом участке можно выбрать из трёх кандидатов в депутаты Госсобрания республики и пяти партий. Участок будет работать до девяти вечера.