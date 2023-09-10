В Башкирии первые избиратели начали приходить на участки для голосования

В Уфе избирательный участок №185 Ленинского района открылся уже в семь утра. К этому времени члены комиссии опечатали и опломбировали урны, а также переносные ящики, которые предназначены для голосования вне помещения, выдали списки избирателей и бюллетени. На этом участке можно выбрать из трёх кандидатов в депутаты Госсобрания республики и пяти партий. Участок будет работать до девяти вечера.
Торжественное открытие началось традиционно под гимн страны. За этим избирательным участком закреплён 781 голосующий. Первыми сегодня пришла супружеская пара. Их поощрили небольшим презентом.