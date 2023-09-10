В Башкирии проходят дни соседей

Это почти домашние праздники, когда жители близлежащих домов собираются вместе во дворе, устраивают гуляния, угощают друг друга. Такое мероприятие прошло в Уфе. Жители новостройки на Даяна Мурзина собрались в таком формате уже в третий раз за этот год.
Такие мероприятия они проводят, чтобы соседи могли чаще общаться. Организаторы устроили соревнования по стритболу, послушали любимые песни в исполнении уличных музыкантов, а также приобрели игрушки ручной работы на ярмарке мастеров. Не забыли и про самых маленьких жителей двора – для них провели мастер-классы и выступили аниматоры.