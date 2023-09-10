В Башкирии проходят дни соседей

Это почти домашние праздники, когда жители близлежащих домов собираются вместе во дворе, устраивают гуляния, угощают друг друга. Такое мероприятие прошло в Уфе. Жители новостройки на Даяна Мурзина собрались в таком формате уже в третий раз за этот год.