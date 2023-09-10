В Башкирии завершился сезон «Гонки героев – 2023»

Завершился сезон «Гонки героев – 2023». Сразу несколько соревнований состоялись в этот день: от всероссийских и чемпионата республики по гонкам с препятствиями до детских забегов.

На старт вышли более тысячи участников, а всего за летний период свои силы на специально-оборудованной трассе в парке «Патриот» проверили свыше 8000 человек. Первыми стартовали сильнейшие участники на дистанции пяти километров. В итоге с лучшим временем финишировал Иван Дегтярёв из Казани. Уфимец Владимир Старцев стал вторым. В чемпионате «Гонка героев» в категории «Про» лучшим стал Айнур Ахметнабиев. Среди участников старше 40 первым финишировал Юрий Казанцев.