В Уфе в общероссийском голосовании принял участие Константин Толкачев

Председатель Государственного Собрания–Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев и его супруга пришли на избирательный участок в уфимском ГКЗ «Башкортостан», чтобы принять участие в Едином дне голосования.

Фото №1 - В Уфе в общероссийском голосовании принял участие Константин Толкачев

Отдав свой голос, Константин Толкачев пообщался с журналистами. Спикер парламента Башкирии подчеркнул, что избирательная кампания в этом году проходила «корректно». Кроме того, он выразил уверенность в том, что никаких нарушений законодательства не будет до окончания выборов.

Выборы впервые проходят в условиях специальной военной операции, в непростой период. Вероятно, поэтому предвыборная кампания велась достаточно тактично, корректно, – сказал Константин Толкачев. – Ни одного серьезного нарушения зарегистрировано не было. Межпартийная борьба также проходила спокойно. О своем участии в выборах в Госсобрание заявили представители семи партий. Одновременно в Башкортостане проводятся и выборы в местные органы власти – сельские и поселковые советы. Всего проходит 777 избирательных кампаний – выборы идут в доброжелательной и конструктивной обстановке. Надеемся, что до завершения выборов нарушений законодательства не будет. Для обеспечения свободного волеизъявления избирателей созданы все условия.  

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

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