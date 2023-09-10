В Уфе в общероссийском голосовании принял участие Константин Толкачев

Председатель Государственного Собрания–Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев и его супруга пришли на избирательный участок в уфимском ГКЗ «Башкортостан», чтобы принять участие в Едином дне голосования.
Отдав свой голос, Константин Толкачев пообщался с журналистами. Спикер парламента Башкирии подчеркнул, что избирательная кампания в этом году проходила «корректно». Кроме того, он выразил уверенность в том, что никаких нарушений законодательства не будет до окончания выборов.
Фото: пресс-служба Госсобрания РБ