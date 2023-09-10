В Уфе в общероссийском голосовании принял участие Константин Толкачев

Выборы впервые проходят в условиях специальной военной операции, в непростой период. Вероятно, поэтому предвыборная кампания велась достаточно тактично, корректно, – сказал Константин Толкачев. – Ни одного серьезного нарушения зарегистрировано не было. Межпартийная борьба также проходила спокойно. О своем участии в выборах в Госсобрание заявили представители семи партий. Одновременно в Башкортостане проводятся и выборы в местные органы власти – сельские и поселковые советы. Всего проходит 777 избирательных кампаний – выборы идут в доброжелательной и конструктивной обстановке. Надеемся, что до завершения выборов нарушений законодательства не будет. Для обеспечения свободного волеизъявления избирателей созданы все условия.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ