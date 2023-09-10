Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров проголосовал на выборах

Это важно в любом возрасте, ведь это выбор нашего будущего. Сейчас мы можем сделать свой выбор и отдать свой голос тем кандидатам и партиям, которые приведут нашу страну к лучшему и нашу жизнь сделают более стабильной.

Фарит Гумеров, председатель госкомитета РБ по ЧС