Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров проголосовал на выборах

Сегодня, 10 сентября, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров проголосовал на выборах депутатов Госсобрания республики.

Он рассказал, что впервые принял участие в выборах еще будучи курсантом военного института, и с тех пор практически никогда не пропускал их.

Фото №1 - Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров проголосовал на выборах

Это важно в любом возрасте, ведь это выбор нашего будущего. Сейчас мы можем сделать свой выбор и отдать свой голос тем кандидатам и партиям, которые приведут нашу страну к лучшему и нашу жизнь сделают более стабильной.  

Фарит Гумеров, председатель госкомитета РБ по ЧС 

Он проголосовал на избирательном участке № 3541, расположенном в Уфе на улице Булата Имашева, и призвал всех жителей Башкирии исполнить свой гражданский долг и отдать свои голоса за будущее своей республики и страны.

Напомним, сегодня, 10 сентября, в Республике Башкортостан проходят выборы депутатов Госсобрания республики VII созыва.

Фото: социальные сети 

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