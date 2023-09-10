В Уфе группу бойцов проводили на СВО после отпуска

Сегодня военнослужащие, которые побывали в краткосрочном отпуске, отправились из Уфы обратно в зону проведения специальной военной операции для выполнения своих боевых задач. Сами бойцы рассказали, что они были рады побывать дома и увидеть родных.
Перед мобилизованными с напутственным словом выступил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. От имени Главы Башкирии Радия Хабирова он поблагодарил их за их мужество и заверил в том, что пока они несут службу, республика будет заботиться об их семьях.
Он отметил, что каждые две недели к ним на передовую отправляются гуманитарные конвои. 15 сентября из Уфы в зону СВО выезжает следующий гумконвой из 20 фур.
Напомним, сегодня состоялись вторые проводы военнослужащих после отпуска в зону СВО за текущий месяц.