В Уфе группу бойцов проводили на СВО после отпуска

Сегодня военнослужащие, которые побывали в краткосрочном отпуске, отправились из Уфы обратно в зону проведения специальной военной операции для выполнения своих боевых задач. Сами бойцы рассказали, что они были рады побывать дома и увидеть родных.

Перед мобилизованными с напутственным словом выступил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. От имени Главы Башкирии Радия Хабирова он поблагодарил их за их мужество и заверил в том, что пока они несут службу, республика будет заботиться об их семьях.

Он отметил, что каждые две недели к ним на передовую отправляются гуманитарные конвои. 15 сентября из Уфы в зону СВО выезжает следующий гумконвой из 20 фур.

Вы для нас всегда пример и повод для гордости. Мы вас ждём живыми и здоровыми дома. Желаю благополучно доехать до места службы. Вам предстоит продолжить дело освобождавших Донбасс наших дедов, нашего генерала Шаймуратова. Ирек Сагитов, вице-премьер Правительства РБ