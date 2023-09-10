В стационарах Башкирии действуют временные избирательные участки

Сегодня, в день проведения выборов депутатов Госсобрания, в Башкирии действуют 28 временных избирательных участков для проведения процедуры голосования пациентов больниц и медицинского персонала.

Об этом в ходе брифинга в Общественном пресс-центре «Выборы - 2023» рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при ЧС минздрава республики Тимур Екимов.

Он также отметил, что сегодня на площадках медицинских организаций по месту проживания граждан работают 96 избирательных участков: в медколледжах, ФАПах и других. Главный врач уфимской больницы №13 Булат Гарифуллин отметил активное голосование пациентов и медперсонала на площадке стационара.