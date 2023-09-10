В Башкирии женщина перевела лжецелителю почти 1,5 млн рублей в надежде спасти мужа

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в мае текущего года 82-летняя жительница Салавата увидела по телевизору рекламу ясновидящей-целительницы и сохранила номер. В августе она приняла решение обратиться к целительнице. На том конце провода ей пообещали, что ясновидящая обязательно перезвонит.

Через некоторое время ей перезвонил неизвестный мужчина и представился заместителем той самой женщины, обладающей сверхспособностями. В беседе он заставил пенсионерку поверить в то, что совершит обряд, который облегчит страдания ее мужа, улучшит его самочувствие. Стоимость обряда – 20 тысяч рублей. Женщина перевела деньги в салоне сотовой связи.

Однако вскоре неизвестный снова набрал номер пожилой женщины и сказал, что обряд не помогает – нужен сложный ритуал. Для этого ему необходимо купить специальные материалы, расходы за которые он пообещал вернуть позже. Так пенсионерка перевела еще более 400 тысяч рублей.

Позже называвший себя заместителем ясновидящей-целительницы сообщил женщине, что скоро сам приедет и отдаст ей потраченные деньги. Однако в пути у него возникли непредвиденные обстоятельства, которые также требовали финансовых вложений. Так, под различными предлогами жертва обмана перевела мошеннику более 1 млн рублей.

Спасти сбережения от наживы афериста пострадавшей помогли ее знакомые, которые убедили ее не переводить деньги неизвестным людям.