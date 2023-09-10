В Башкирии пройдет операция «Лес» против незаконной вырубки деревьев

Акция пройдет в период с 18 сентября по 8 октября, сообщили в пресс-службе минлесхоза Башкирии. В мероприятиях примут участие сотрудники республиканского МВД, ГИБДД, госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники региона, общественные лесные инспектора, казачьи общества (на территориях Гафурийского, Нуримановского, Иглинского и Янаульского лесничеств), иные общественные организации.

В ведомстве уточнили, что незаконная рубка деревьев, кустарников и лиан влечет за собой уголовную (срок лишения свободы – до семи лет) и административную ответственность.